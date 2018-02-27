Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Seleznyov’dan seken topa altıpasın hemen sağında gelişine vuran Soner’in şutunda son anda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Belhanda’nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Akhisarspor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının solunda Feghouli’nin önünde kaldı. Feghouli’nin kavisli vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
73. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Serginho’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.
87. dakikada Galatasaray atağında Gomis’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin müsait pozisyonda sert şutunda kaleci Fatih ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
88. dakikada Selçuk’un sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çınar xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Mustafa xx, Ömer xx, Sissoko x, Eray Ataseven xx (Serginho dk. 58 xx), Soner xx, Muğdat xxx (Bilal dk. 79 xx), Larsson xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 71 xx)
Yedekler: Bora, Kadir, Dany, Aykut, Bia, Barbosa
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ahmet xxx, Latovlevici x (Gomis dk. 82 xx), Tolga xx, Selçuk xx, Rodrigues xx (Feghouli dk. 58 xx), Belhanda x (Linnes dk. 70 xx), Yasin xx, Sinan xxx
Yedekler: Eray İşcan, Maicon, Donk, Hakan Balta, Fernando, Koray, Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Seleznyov (dk. 19) (T.M.Akhisarspor), Ahmet (dk. 21), Sinan (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mustafa, Lopes (T.M. Akhisarspor), Sinan (Galatasaray)