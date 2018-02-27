Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 22:23

Ziraat Türkiye Kupası: T.M. Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: T.M. Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

27 Şubat 2018 22:23



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Seleznyov’dan seken topa altıpasın hemen sağında gelişine vuran Soner’in şutunda son anda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere çeldi.


63. dakikada Belhanda’nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Akhisarspor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının solunda Feghouli’nin önünde kaldı. Feghouli’nin kavisli vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.


73. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Serginho’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.


87. dakikada Galatasaray atağında Gomis’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin müsait pozisyonda sert şutunda kaleci Fatih ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


88. dakikada Selçuk’un sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çınar xx


Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Mustafa xx, Ömer xx, Sissoko x, Eray Ataseven xx (Serginho dk. 58 xx), Soner xx, Muğdat xxx (Bilal dk. 79 xx), Larsson xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 71 xx)


Yedekler: Bora, Kadir, Dany, Aykut, Bia, Barbosa


Teknik Direktör: Okan Buruk


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ahmet xxx, Latovlevici x (Gomis dk. 82 xx), Tolga xx, Selçuk xx, Rodrigues xx (Feghouli dk. 58 xx), Belhanda x (Linnes dk. 70 xx), Yasin xx, Sinan xxx


Yedekler: Eray İşcan, Maicon, Donk, Hakan Balta, Fernando, Koray, Nagatomo


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Seleznyov (dk. 19) (T.M.Akhisarspor), Ahmet (dk. 21), Sinan (dk. 88) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Mustafa, Lopes (T.M. Akhisarspor), Sinan (Galatasaray)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç