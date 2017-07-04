Zor durumdaki yaşlı kadına hasta yatağı desteği

Sağlık sorunları nedeniyle tedavisine evinde tedavi gören Bilgiç’e yatağı Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri teslim etti.

Akhisar Reşatbey Mahallesinde ikamet eden ve sağlık sorunları nedeniyle evinde yatarak tedavisi yapılan Ayşe Bilgiç’e, hasta yatağı verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hediye edilen yatağı, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını Ayşe Bilgiç ve yakınlarına ileten Ensivri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, hediye ettiği hasta yatağı için teşekkürlerini ileten Ayşe Bilgiç, Başkan Ergün’ü de evinde ağırlamak istediğini söyledi.