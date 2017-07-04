Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 13:02

Zor durumdaki yaşlı kadına hasta yatağı desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Akhisar’da Reşatbey Mahallesinde ikamet eden Ayşe Bilgiç’e hasta yatağı hediye etti.

Zor durumdaki yaşlı kadına hasta yatağı desteği

04 Temmuz 2017 13:02

Sağlık sorunları nedeniyle tedavisine evinde tedavi gören Bilgiç’e yatağı Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri teslim etti.


Akhisar Reşatbey Mahallesinde ikamet eden ve sağlık sorunları nedeniyle evinde yatarak tedavisi yapılan Ayşe Bilgiç’e, hasta yatağı verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hediye edilen yatağı, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını Ayşe Bilgiç ve yakınlarına ileten Ensivri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, hediye ettiği hasta yatağı için teşekkürlerini ileten Ayşe Bilgiç, Başkan Ergün’ü de evinde ağırlamak istediğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!