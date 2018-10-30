10 ayda bin 74 kadın okuma yazma öğrendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi kadınları meslek edinmeleri amacıyla açılan kursların yanı sıra okuma yazma bilmeyen kadınlar için de önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, 10 ay içinde bin 74 kadına okuma yazma öğretti. MARMEK bünyesinde devam eden kurslar ile kadınların okuma yazma öğrenmesine devam ediliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Kadınlarımızın her alanda en iyi yerlerde olmasını istiyoruz. İlimizde büyükşehir belediye olarak önemli işlere imza atmaktayız. Birçok farklı konuda hemşerilerimizin beklentilerini karşılayan işlerimiz sürmektedir. Önem verdiğimiz çalışmalardan birisi ise kadınlarımız ile ilgili yaptığımız projelerdir. Biz kadınlarımızın meslek sahibi olmalarının yanında okuma yazma konusunda da eksikliklerinin giderilmesini istiyorduk. Bilindiği gibi bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve eşi hanımefendinin başlattığı bir kampanya vardı. Dolayısıyla bu kampanyaya en aktif desteği veren şehirlerden birisi olduk” dedi.

MARMEK bünyesinde okuma ve yazma konusuna önem verdiklerini dile getiren Yaman, “Bizlere görev verilmesinin akabinde önceliklerimiz arasında okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yer aldı. Özellikle kadınlarımızın okuma yazmalarının olmadığını gördük. Bu nedenle ilimizin farklı bölgelerinde çalışma başlattık. 10 ay içinde bin 74 kadınımız öğrenerek hayatlarını kolaylaştırdı. Kurslarımızı MARMEK binasında verdiğimiz gibi kırsal mahallelere giderek de verdik. Gerek kadınlarımızın meslek sahibi olmaları, gerekse okuma yazma öğrenmeler için çalışmalarımız sürecek. Bu vesileyle böyle önemli seferberliği başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan hanımefendiye bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.