14 yaşındaki genç karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

MARDİN (İHA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki genç, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kızıltepe İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerinde eve gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Emin Aydınalp'a (14) ters yönden gelen minibüs çarptı. Aydınalp, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Aydınalp'in hayatını kaybettiği anlaşılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Aydınalp'in cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kapanan yol tekrar trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.