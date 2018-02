Afrin harekatına destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenleyen Gazi Abbas Gündüz, vatan için çatışmaya ve göreve her daim hazır olduklarını söyledi. Gündüz, "Yıllarca emniyet mensubu olarak yaptığım kutsal görevim esnasında 1996 tarihinde Mardin Nusaybin’de hücre evinde PKK terör örgütü ile girdiğim silahlı çatışmada yaralanarak benim için şehitlikten sonra en kutsal görev olarak gazi olma onur ve şerefine kavuştum. Girdiğim çatışmada üç arkadaşım şehit oldu. Çok arzu etmeme rağmen şahadet şerbeti bana kısmet olmadı. Devletin bir gazisi olarak köşeme çekilip oturabilirdim. Ama devletimiz bu kadar zor süreçlerden geçerken ben evimde köşeme çekilip oturamazdım. Yıllarca Emniyet Şehitleri ve Gazileri Vakfı Başkanlığını yürüttükten sonra, FETÖ’nün yaptığı 15 Temmuz hain alçak darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneğini kurarak hala bu derneğin genel başkanlığını yürütmekteyim. Bu ülke için mücadele ederken şehadet şerbeti içen veya gazi olan arkadaşlarımın ailelerine hizmet etmek bizim için çok büyük bir onurdur. Bir taraftan bu ailelerimize hizmet ederken, diğer taraftan içte ve dışta hain ve alçakça ülkemize saldıran hain ve alçaklarla, STK olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim için bütün terör örgütleri aynıdır ve ülkemizin düşmanıdır. Bizim nezdimizde FETÖ nasıl hain ve alçak bir terör örgütü ise, PKK’da, PYD’de, YPG’de aynı oranda haindir alçaktır. Bunların hepsi dış güçlerin maşası ve piyonudur. Sadece bu terör örgütleri değil, bunlara destek veren kim varsa bizim nazarımızda haindir, alçaktır. Bu terör örgütleri ve onların siyasi uzantıları, destekçilerine karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. FETÖ, PKK, PYD, YPG ve onların iş birlikçileri tamamen yok oluncaya kadar STK olarak her platformda onlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Dernek olarak bugün Afrin’de bu hain ve alçak terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiklerimizin yanındayız. Mehmetçiğimizi sonuna kadar destekliyoruz. Devletin bir gazisi olarak terörle mücadelede vatanıma ve milletime tekrar hizmet etmek için, tekrar gidip çatışmak için göreve hazırım. Gazi olarak bu ülkem için canımı seve seve verip şehit olmaya adayım. Çünkü biliyorum ki devleti olmayanın namusu olmaz, şerefi olmaz, onuru olmaz. Bunun en güzel örneklerini yanı başımızdaki Suriye ve Irak’ta görüyoruz. Bu kapsamda ordumuzun Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği için vereceği her türlü kararı desteklemeye hazırız" diye konuştu.