“15 Temmuz, milletimizin dünyaya verdiği bir demokrasi dersidir”

Türkiye’de milletin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade edilmeyeceğini belirten Kasap, 15 Temmuz’daki şanlı duruşun, bunu tüm dünyaya gösterdiğini açıkladı. Kasap, "Türkiye Cumhuriyeti’nin en kanlı saldırılarından biri olan 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Kimi devletlerin ve güçlerin maşalığını yapan FETÖ’nün organize ettiği bu kanlı saldırı, şanlı milletimizin güçlü iradesiyle bertaraf edilmiş, eli kanlı FETÖ militanları hain emellerine ulaşamamıştır. 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkmış ve canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir” dedi.

"15 Temmuz zaferi, demokrasinin teminatıdır"

Darbelerin ve seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimin, ülkeye ne denli büyük zararlar verdiğini, uzun yıllar boyunca kapanmayan yaralara sebep olduğunu en iyi bilen, en acı şekilde tecrübe eden ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Kasap, "Milletimizin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması için bir teminattır. Tüm ülkelerin bu zafere sahip çıkması, hiçbir inanca ve ideolojiye sığmayan bu kumpasa karşı tavır alması ve lanetlemesi gerekmektedir” diye konuştu.

Darbe girişimi ve ertesinde bu kumpasın yalnızca FETÖ ile sınırlı olmadığını, birçok bileşeni olduğunu da açıkça gösterdiğini dile getiren Kasap, “Öyle ki, Batı’nın, medya organları üzerinden ve siyasetçilerin söylemleriyle demokrasi ve insanlık sınavından geçemediklerine şahit olduk. O günlerde ülkemizin birçok yerinde bombalı araç saldırıları yapılırken 15 Temmuz’da bazı eli kanlı terör örgütleri sanki sahayı FETÖ’ye bırakıp tirübüne çıkmışlardı” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

MÜSİAD’ın, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuş bir STK olduğunu kaydeden Kasap, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türkiye milletinin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha minnettarlığımızı sunuyorum. Telefonda birkaç dakikalık mesajla milyonlarca insanın sokağa dökülüp olayın seyrini değiştiren, halka liderlik yapan, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarımızı sunuyorum”.