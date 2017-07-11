15 Temmuz şehitleri için Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu

Midyat İlçe Kaymakamlığınca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle program düzelendi. Ulucami Mahallesi’nde 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Velit Bektaş’ın kabri başında yapılan programa, Kaymakam Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Müftü Mehmet Şafii Bilik, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, şehidin babası Abdulkadir Bekdaş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ardından Hacı İsa Cengiz Camisi’nde 15 Temmuz şehitleri için Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu. Program, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

15 Temmuz gecesi Ankara’da tanklara karşı durduğunu belirten Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, “Cumhurbaşkanımızın dik durması ve vatandaşların sokaklara dökülmesi 15 Temmuz gecesi ülkenin bütünlüğü için mücadele vermesi hepimizi çok gururlandırdı, hepimizi ayakta tuttu. Yoksa şimdi halimiz ve akıbetimiz belli olmayacaktı. Onun için 15 Temmuz’da dik duran herkese, başta sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Onun çağrısı üzerine milyonlar dışarı çıktı, onların çıkmasıyla milli iradeye sahip çıkıldı, milli iradeye sahip çıkan herkese candan teşekkür ediyoruz. Bizim de dik durma anlamında karınca, kararınca katkımız olduysa ondan da gurur duyuyoruz bizim için şereftir, her zaman hazırız” dedi.