Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 15:47

15 Temmuz şehitleri için Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu

Mardin’in Midyat ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 15:47


Midyat İlçe Kaymakamlığınca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle program düzelendi. Ulucami Mahallesi’nde 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Velit Bektaş’ın kabri başında yapılan programa, Kaymakam Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Müftü Mehmet Şafii Bilik, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, şehidin babası Abdulkadir Bekdaş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ardından Hacı İsa Cengiz Camisi’nde 15 Temmuz şehitleri için Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu. Program, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.


15 Temmuz gecesi Ankara’da tanklara karşı durduğunu belirten Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, “Cumhurbaşkanımızın dik durması ve vatandaşların sokaklara dökülmesi 15 Temmuz gecesi ülkenin bütünlüğü için mücadele vermesi hepimizi çok gururlandırdı, hepimizi ayakta tuttu. Yoksa şimdi halimiz ve akıbetimiz belli olmayacaktı. Onun için 15 Temmuz’da dik duran herkese, başta sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Onun çağrısı üzerine milyonlar dışarı çıktı, onların çıkmasıyla milli iradeye sahip çıkıldı, milli iradeye sahip çıkan herkese candan teşekkür ediyoruz. Bizim de dik durma anlamında karınca, kararınca katkımız olduysa ondan da gurur duyuyoruz bizim için şereftir, her zaman hazırız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:57
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!