Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediye Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Nusaybinliler yoğun ilgi gösterdi. Türk bayrakları ile donatılan ilçede yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları alarak Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa katıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen demokrasi nöbetinde Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan ve Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Ruhullah Öz, vatandaşlarla bir araya gelerek 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananları ve yaşatılmak istenenleri paylaştı.

15 Temmuz sergisi ile başlayan konuşmalar ve 15 Temmuz’u anlatan videolar izlettirilerek hain darbenin yıl dönümünde o anlar adeta yeniden yaşandı. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, 15 Temmuz darbe girişiminde milletin tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenmesi konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Ruhullah Öz, darbe gecesinde verilen selaların önemine değindi. 15 Temmuz darbe girişiminin bir kaç açıdan kendisi için milat taşıyan bir gece olduğunu ifade eden Öz, “Zamanında bu halkın kimi mukaddesatları göz ardı edilmiş hatta yok sayılmıştır. Ama 15 Temmuz gecesinde elin oğlunda olan hiç bir sosyal medya aracı bendeki kadar güçlü olmadığının en önemli kanıtıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz milli birlik gününde halka hitabı izletilerek sinevizyondan Türkiye geneli yapılan kutlamalara yer verildi. Etkinliklere Nusaybinli vatandaşların yanı sıra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Garnizon Komutanı Binbaşı Cenk Özlüpınar, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Atik, Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin ve Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.