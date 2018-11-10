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2 kadın, turistin cüzdanını çaldı

Mardin’in Midyat ilçesinde bir turistin cüzdanını çalan 2 kadın suçüstü yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir turistin cüzdanını çalan 2 kadın suçüstü yakalandı.


Olay, Midyat ilçesinin Dörtyol Gümüşçüler Çarşısı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çarşıyı gezen bir turisti takip eden 2 şüpheli kadın, turistin dalgınlığından yararlanarak çantasından cüzdanını aldı. Asayiş Büro ekiplerince suçüstü yakalanan A.G. ve F.G.'nin üzerinden 3 bin lira, kapı açmaya yarayan aparatlar ve çok sayıda değişik renklerde elbise çıktı.


Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadın, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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