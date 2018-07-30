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30 Temmuz 2018 14:20

3 ay sattıkları susuz kavunla 1 yıl ev geçindiriyorlar

Midyat yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda yılın üç ayı Midyat’a özgü “susuz kavun” satan çiftçiler, elde ettikleri gelirle bir yıl boyunca ailelerin geçimini sağlıyor.

3 ay sattıkları susuz kavunla 1 yıl ev geçindiriyorlar

30 Temmuz 2018 14:20


Midyat’ta yaz aylarında yetiştirilen ve ilçeye özgü olan ve susuz yetiştirilen kavun ile acurlar Mardin yolunda kurulan tezgahlarda yerini aldı. Birçok ailenin geçim kaynağı olan ve büyük bir emek verilerek tezgahlara getirilen kavun ve acurların alıcıları ise yoldan sürücüler ve tatilciler oluyor. Midyat başta olmak üzere Mardin ve tüm ilçeleri ile Türkiye’nin birçok şehrinde alıcısı bulunan kavunlara ilgi ise her geçen gün daha da artıyor.



“Günde 100 lira kazanıyorum”


Kavun satışından günde 100 lira kazandığını belirten Ömer Ediz, “Kavunları biz yetiştiriyoruz. Bu işi yılda bir defa yapıyoruz. Yılda 3 ay sezonu var. Buranın yerli meşhur kavunudur. Kavun almadan geçmeyen çok sayıda insan var. Ailemin geçimini buradan sağlıyorum” dedi.



“Sıcak havada müşteri bekliyoruz”


Sıcak havada ve zor şartlarda müşteri beklediklerini aktaran Mustafa Şahin, her yaz bu işi yaptıklarını dile getirerek, “Midyat kavunu susuz yetiştirildiği için meşhurdur ve bu durum onu farklı kılıyor. Tadından geçilmiyor. Ekmek teknemiz burası. Her mevsimde farklı meyveler satarız. Şu an kavun mevsimi” diye konuştu.


Mardin’e tatile gelen Zennun Çakar, her yaz kavun yemeden bu yoldan geçmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:


“Manisa’da oturuyorum. Bu kavunun tadı başkadır, güzeldir. Şu an eve götürmek için kavun aldık. Biraz da ikram edilenden yedik. Tadı çok güzel.”




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