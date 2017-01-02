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02 Ocak 2017 12:13

3 boyutlu şahmeran Hindistan yolunda

3 boyutlu şahmeran Hindistan yolunda

02 Ocak 2017 12:13

Yaptığı uçurtmalarla uluslararası festivallere katılan Mardinli Zahit Mungan, 5 ayını harcayarak yaptığı ve kentin simgelerinden olan şahmeran şeklini verdiği 3 boyutlu uçurtmayla Hindistan’da düzenlenecek festivale katılacak.
Mardin’de uçurtmalara merak saran Zahit Mungan, daha önce yaptığı uçurtmalarla Malezya ve Tayland’da düzenlenen uluslararası uçurtma festivallerine katılmıştı. Mungan, şimdi ise 5 ayını harcayıp, 100 metrekare kumaş kullanarak, Mardin’in simgelerinden olan şahmeran şeklini verdiği 3 boyutlu uçurtma tasarladı. Mungan, 800 parçadan da oluşan 8 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki uçurtmasıyla Hindistan’da düzenlenecek uluslararası bir uçurtma festivaline katılacak.
Mardin’i, Hindistan’da uçurtmasıyla tanıtacağını anlatan Mungan, “Şahmeran uçurtmayı yapmak için aylarca uğraştım. İlk olarak kağıtta bir maketini yaptım. Daha sonra çizimini yaptım. Ardından parçaları tek tek kesip, uçurtmayı oluşturdum. Yaklaşık 800 parçadan oluşuyor ve 5 ay sürdü” dedi.
Malezya ve Tayland’da festivallere katıldığını anımsatan Mungan, “Bu defa da Hindistan’ın Ahmet Abat şehrinde düzenlenen festivale katılacağım. Yaptığım uçurtma özgün bir çalışma oldu, herkes çok beğendi. Kimsenin yapmamış olduğu bir şahmeran uçurtmasını yaptım, farklı bir çalışma oldu” diye konuştu.

“Evi atölyeye çevirdi”
Zahit Mungan’ın annesi Necla Mungan, oğlumun uçurtma merakı yüzünden evin her tarafı atölyeye çevirdiğini anlattı. Mungan, “Sürekli ona yardım ediyoruz. Gece yarılarına kadar ben, babası ve kardeşleri hepimiz ona destek çıkıyoruz. Bazen evin terasında yapıyoruz, bazen balkonda yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Şahmeranın gökyüzünde süzülmesi onur verici”
Mardin’in masalcısı Tacettin Toparlı ise, Zahit Mungan’ın çok güzel bir çalışmaya imza attığını anlatarak, şahmeranın yeraltından çıkıp, gökyüzünde süzülmesinin Mardin için onur verici olduğunu kaydetti.



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