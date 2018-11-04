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3 gün önce kaybolan çocuk sokakta uyurken bulundu

MARDİN (İHA) – Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli 14 yaşındaki Mazlum Ay, Artuklu ilçesinde bir sokakta uyurken bulundu.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli 14 yaşındaki Mazlum Ay, Artuklu ilçesinde bir sokakta uyurken bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Metin Ay'ın 14 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Mazlum Ay'dan, 3 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Polise haber veren aile daha sonra yerel basın yoluyla da gencin fotoğrafını paylaştı. Basında yer alan fotoğrafları gören vatandaşlar, 155 polis hattını arayarak fotoğraftaki çocuğun Artuklu ilçesinde olduğu ihbarını yaptı. Bölgede arama yapan polis Mazlum Ay'ı bir sokakta uyurken buldu. Ay'ı hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçiren polis daha sonra amcasına teslim etti. Amca Selman Ay, duyarlılıklarından dolayı basına ve vatandaşlara ailece teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Haber ve fotoğrafların gazetelerde yayınlanması sonrası polise yapılan ihbar sonrası yeğenimin bir sokakta uyurken görüldüğü belirtildi. Polis ekipleri de yeğenimi alıp hastaneye götürdü. Yaptıkları sağlık kontrolünden sonra yanlarında misafir ettiler. Daha sonra bize haber verdiler. Yeğenimizi teslim aldık” dedi.

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