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3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1’i kurusıkı 6 tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1'i kurusıkı 6 tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Bingöl, Gaziantep ve Mardin'de 5 şüpheli belirlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 'Silah Mühimmat Kaçakçılığı' suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 6 tabanca ele geçirildi.

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