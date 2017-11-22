3 yıldır çivi çakılmayan mahalleye kayyum ile hizmet akıyor

Başkan Öztürk, ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirip, bu projelerin akışını da yerinde denetliyor.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesindeki park projesini yerinde inceleyen Öztürk, 2018 yılında Artuklu ilçesine bağlı merkez ve kırsal her mahalleye dinlenme, oyun parkı yapılacağının müjdesini verdi. Kabala mahallesinin girişinde, dev Türk bayrağının dalgalandırıldığı Kabala Parkı’nın çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Artuklu Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk, merkez ve kırsalda hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

3 yıldır ilk defa hizmet gidiyor

Artuklu Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk’ün denetimlerine katılan Kabala Mahallesi Muhtarı Rıfat Kaya, 30 Mart 2014’ten bu yana seçilmişler tarafından mahalleye bir çivi bile çakılmadığını ifade ederek kayyum olarak göreve gelen belediye başkanı ve vali ile mahallenin hizmet gördüğünü söyledi. Muhtar Kaya, yaklaşık 10 bin nüfusun yaşadığı mahalleye hizmetlerin gelmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Mardin’de merkez ve kırsal mahallere hizmet eşitliği anlayışı ile çalıştıklarını söyleyen Artuklu Belediyesi Başkanı Şakir Öner Öztürk, devletin tüm imkanlarının vatandaşa hizmet olarak dönmesi için gece gündüz tüm birimler ile çalıştıklarını kaydetti.

Seçilmişlerin unuttukları mahalleleri kayyum başkan unutmadı

Artuklu Belediye Başkanı Şakir Öner Öztürk, her türlü güzelliğin yansıdığı mahallelerinden birinin de Kabala olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, "İçinde bulunduğumuz park atıl bir halde iken Kabalalı vatandaşlarımızın yeniden hizmetine sunmak için büyük bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Çocuk oyun parkı, kamelyaları, bankları olmayan havuzu bozuk bir parktı. Artuklu belediyesi park bahçeler müdürlüğümüze ve Kabala muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortak fikir paylaşımı ile Kabala mahallemizde bulunan 10 bin vatandaşımızın hizmetine bu atıl durumdaki parkı restore ederek kazandırdık” dedi.

Kabala girişinde dev Türk bayrağı

Kabala mahallesi sakinlerine hizmet edecek olan Kabala Parkı restorasyonun tamamlandığını kaydeden Başkanvekili Öztürk, parkın havuz, ışıklandırma, tuvalet, kamelya, bank ve oyun parkı eksikliklerinin tamamlandığını söyledi. Parkın girişinde dalgalandırılan dev Türk bayrağı mahalle sakinleri tarafından gurur verici bir tablo olarak nitelendiriliyor.

Parksız mahalle kalmayacak

Şuana kadar 15 parkı sil baştan yenileyerek modern, hijyenik ailelerin çocukları ile birlikte rahatça kullanabileceği alanlara çevirdiklerini kaydeden Başkan Öztürk, “Şehir merkezinde yapılan tüm hizmetlerin aynısını kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın mahallerine de uyguluyoruz” dedi.

Şehit isimleri de yaşatılıyor

Midyat’ta şehit olan polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adını Mardin merkezdeki bir parka verdiklerini de söyleyen Başkan Öztürk, "Ülkemiz için canını feda eden şehitlerimizin isimlerini Mardin parklarında yaşatmak istedik. Kırsal mahallelerimizde bu saydığımız mevcut parkların dışında 24 çocuk oyun parkını halkımızın hizmetine sunduk. Amacımız 2018 yılında çocuk parkı olmayan mahallemiz kalmasın” diye konuştu.