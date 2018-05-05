4. Uluslararası Mardin Bienali’ne yoğun ilgi

Bu yıl "Sözden Öte" teması ile sanatseverle buluşan Bienale 18’i yabancı 50 sanatçı katılım sağlıyor. 4 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Mardin’in çeşitli tarihi ve turistlik yerlerinde yapılacak olan sanat buluşmalarının ilki Mor Efram Manastırı’nda gerçekleştirildi.

Mardin Sinema Derneği’nin ev sahipliğinde "Sözden Öte" temasıyla Mor Efram Manastırı’nda başlayan Bienale, birçok ülkeden sanatçılar katılım sağlayarak Mardin’de gerçekleşen sanat günlerine eserleri ile destek veriyor. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bienalin direktörlüğünü Döne Otyam, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel yapıyor.

Bienalin açılış programında konuşan Mehmet Sait Tunç Mardin Sinema Derneğinin 2008 yılında kurulduğunu belirterek “Derneğimiz Mardin’in ulusal ve uluslararası birçok etkinliğinin ev sahipliğini üstlenmiştir. 3. ve 4. Mardin Bienalinin ev sahibi olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

Mardin Sinema Derneği Genel Sekteri ve Mardin Bienali Genel Koordinatörü Hakan Irmak, kitlesel bir fonlama ile etkinliğin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

“Mardin’de sanat günleri”

“Bu sene 10. yılımıza doğru yaklaşıyoruz ve 4. Bienalimiz” diyen Bienal Direktörü Döne Otyam, “4 Haziran’a kadar Bienal devam edecek. Sizin de bildiğiniz gibi ‘Sözden Öte’ bu sene ki konseptimiz. Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel’in koordinatörlüğünde yapıldı. Son derece heyecanlıyım. Çünkü bu 4. Bienalimiz 10 yıldır büyük bir emekle bu işi yapıyoruz. Bunca kalabalık, otellerde ve uçaklarda yer bulunmaması ve uluslararası Bienaller derneğinin bizi kabul etmeleri artık zannediyorum özetliyor bu işi” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sanatseverler tarihi doku Mor Efrem Manastırı içinde sanatsal çalışmaları gezerek keyifli dakikalar geçirirken Mardin Ovası’nı ve sanat eserlerini fotoğrafladı.

Ulusal ve uluslararası sanatçılara Mardin ev sahipliği yapıyor

“18’i yabancı 50 sanatçının eserleri 4 Haziran’a kadar Alman Karargahı, Mor Efram Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanlarda ve çarşılarda yer alacak. Bienal kapsamında, bakış, beden ve sınırlar kavramlarını ele alan çalışmalara yer verecek olan sanatçılar ise şöyle:

“Albena Baeva, Ali Emir Tapan, Ana Mendieta, Aslı Bostancı, Aydın Teker, Bilge Alkor, CANAN, Cengiz Tekin, Ceren Oran&Burcu Yılmaz, Chaw Ei Thein, Chris Burden, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Eda Aslan, Emre Zeytinoğlu, Fırat Bingöl, Gizem Aksu, Guy Ben-Ner, Hasan Pehlevan, Huo Rf, İhsan Oturmak, İnsel İnal, İpek Duben, Janis Rafa, John Gerrard, Julian Stallabrass, Ken Friedman, Lewis Hine, Leyla Postalcıoğlu, Iliko Zautashvili, Magali Duzant, Mahmut Celayir, Maria Papadimitrou, MERKEZKAÇ, Metin Çelik, Mustafa Avcı, Mürsel Argunağa, Nasan Tur, Özlem Altın, Parastou Forouhar, Pelesiyer, Ramize Erer, Romina Meriç, Sara Kostic, Senem Gökçe Oğultekin, Serkan Taycan, Seyhun Topuz, Simon Faithfull, Taner Ceylan, Youssef Nabil”