40 yıllık alt yapı sorunu kayyum hizmeti ile çözdü

Mardin İçme Suyu ve Kanalizasyon İşletmesi (MİSKİ), Kızıltepe ilçesinin merkez mahallelerinden Fırat Mahallesinin 40 yıllık alt yapı sorununu çözmek için kepçeleri çalıştırdı. MİSKİ, yaptığı çalışmalarla şuana kadar 4 bin 850 metre alt yapı borusu döşedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehrimizde yıllardır çözülmeyen ve kangren haline gelen sorunları çözmeye devam ediyoruz diyerek; “Yeşil alan sorunu, battı çıktı projesi, kültürel etkinlikler, alt yapı, atık su arıtma tesisleri, kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik çalışmalar. Bu projeleri yaklaşık bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede çözdük ve çözmeye devam ediyoruz” dedi.

Hızlıca alt yapı sorunlarını çözmeye başladıklarını aktaran Yaman, “Hükümetimiz ve İçişleri Bakanlığımız tarafından bize görev tevdi edildikten sonra Kızıltepe Atık Su Arıtma Tesisinin yaklaşık yüzde 10’luk kısmı tamamlanmıştı. Belediyenin imkanlarıyla bu devasa projeyi bitirdik ve şuan tam kapasiteyle çalışıyor. Bunun yanında Yeşilli Atık Su Arıtma Tesisini bitirerek vatandaşın hizmetine sunduk” diye konuştu.

Kızıltepe ilçesindeki çalışma hakkında bilgi veren Yaman; “Kızıltepe ilçemizdeki merkez Fırat mahallemizin yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen alt yapı sorunu için MİSKİ, harekete geçti. Tamamen kendi imkanları ile bu mahallemizde yaklaşık 5 bin metre boru döşemesi yaptı. Boru döşemesi sırasında vatandaşlarımızın rızası alınarak çalışmalar yapıldı. 40 yıllık sorunu çözülen mahalle sakinleri durumdan çok memnun. Belediyenin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetinde kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a ve MİSKİ çalışanlarına teşekkür etti.