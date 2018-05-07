500’ü aşkın akademisyeni Midyat’ta ağırladı

Çiçek, “Ortadoğu’da büyük öneme sahip bölgemize yatımcıların da gelmesini istiyoruz” dedi.

Midyat’a, 22 milyon TL’lik geri dönüşüm ve atık entegre tesisi yatırımı yapan Haşimoğlu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çiçek, Batman Üniversitesince düzenlenen Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu’na katılan 500’ün üzerinde yerli ve yabancı akademisyeni ilçede ağırladı. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin yanı sıra Finlandiya, Pakistan, Hindistan ve Avusturya gibi birçok ülkeden gelen akademisyenlere ilçeyi gezdiren Çiçek, ilçe hakkında bilgi verdi.

Çiçek, akademisyenleri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu’na katılan ve dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenleri, Midyat ilçemizde ağırlamak büyük bir mutluluk duyduk. Bizler Mardinli iş adamları olarak bölgemize enerji, çevre, petrol konusunda yatırımın önemi biliyoruz ama sağlanan huzur ortamı ile Ortadoğu’da büyük öneme sahip bölgemize yatımcılarında gelmesini istiyoruz. Akademisyenlerimize ilçemiz hakkında bilgi sahibi olup yatımcıların dikkatini bölgemize çeklim istiyoruz. Bu yüzden kendilerine faydalı olduğunu düşündüğümüz tarihi ve turistik yerlere yönelik geziler düzenledik” dedi.

Akademisyenlere, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da eşlik etti.