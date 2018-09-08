65 bin çocuk yüzmenin keyfini yaşadı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Gülerse Şehir Güler sloganı kapsamında iki yıldır sürdürdüğü Mahalleme Havuz Geldi Projesi, bu senede yoğun bir ilgiyle son buldu. Hatuniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Abdülkadir Tutaşı Ortaokulu ile Midyat Konaklama Merkezinde 2,5 ay boyunca devam eden etkinlikte Suriyelilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 65 bin çocuk faydalandı. Binlerce çocuk yüzme öğrenerek ilk defa yüzmenin keyfini yaşadı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, daha fazla yatırım, daha fazla sosyal proje, daha fazla insana dokunmak suretiyle, Mardin’e daha fazla hizmet edeceklerini söyledi. Bu yıl Mahalleme Havuz Geldi Projesi’nin ikincisini düzenlediklerini belirten Vali Yaman, "Geçen sene ilçelerde de başlattığımız bu projeye bu senede devam ettik. 2,5 ay boyunca değerli yavrularımız mahallelerine gelen havuzlardan yararlandılar. Hem yüzme öğrendiler hem de vakitlerini dolu dolu geçirdiler. Bu kışta buz pateni projemiz devam edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımız için birçok sosyal projeye imza attık. Çocuklarımızın yüzü gülsün diye bu sosyal projeleri hayata geçirdik. Mardin Büyükşehir Belediyesi artık bütçesini öğrencilere, gençlere, kadınlara, engellilere yani Mardinli hemşerilerimize harcıyor. Bu şekilde devam edecek” dedi.