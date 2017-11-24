7 yılda bitirilemeyen yolu kayyum bitirdi

Yapımına 7 yıl önce başlanan ve Mardin’in ulaşım ağında en yüksek noktada yer alan Hop Geçidi yol çalışmaları Mardin Büyükşehir Belediyesi girişimleri neticesinde bitirilerek hizmete açıldı. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün etkin çalışması neticesinde sona erdirilen yol ile tozlu ve taşlı yollardan geçme dönemi sona erdi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, bitirilen yolda incelemelerde bulundu. Yaman’a protokol üyeleri, büyükşehir belediye daire başkanları ve vatandaşlar eşlik etti.

"Vatandaşlarımız tozlu, topraklı yollardan kurtuldu"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizin sorunlarına eğiliyor ve çözümler üretiyoruz. Hop Geçidi’nde de sorunların bitirildiğinden dolayı mutluyuz. Bugün Karayolları Genel Müdürlüğü ile beraber ilimizin uzun süreden beri bitirilmesini beklediği Hop Geçidi yol çalışmalarını bitirmiş olduk. Bu vesileyle çalışmayı yerinde incelemekle birlikte vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Hop Geçici ilimizin ulaşım ağında en yüksek nokta konumunda yer almaktadır. Burada birkaç yıldır devam eden bir çalışma vardı. Talebimiz üzerine Ulaştırma Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüzün talimatıyla çalışmaları neticelendirdik. Bulunduğumuz bölge bölünmüş bir yol olmakla birlikte 4.5 kilometre BSK çalışmaları sağlandı" ifadesini kullandı.

Vali Yaman 2018 için yeni müjdeler verdi

2018 yılı için de müjdeler veren Yaman sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında Mardin’in Yeşilli, Ömerli ve Midyat’a ulaşımını sağlayan yolun proje ihalesi yapılacak. Hükümetimizin verdiği desteklerle ilimizde ulaşım sorunu bir daha konuşulmayacak. Bunun yanında büyükşehir belediyesi olarak da ilimizin kırsal mahallelerinde hummalı yol çalışmaları yapmaktayız. Şehir konforunda yolları ilimize armağan ettiğimiz için mutluyuz. İlimizin gelişimi ve değişimi devam edecek" şeklinde konuştu.