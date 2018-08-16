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16 Ağustos 2018 11:02

8 yaşındaki çocuk, TL’ye destek için kumbarasındaki dolarları bozdurdu

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Ersöz ailesinin 8 yaşındaki çocukları Güneş Ersöz, Türkiye’nin güçlenmesi için kumbarasında biriktirdiği dolarları döviz bürosunda bozdurdu.

8 yaşındaki çocuk, TL’ye destek için kumbarasındaki dolarları bozdurdu

16 Ağustos 2018 11:02


Artuklu ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı haberlerde ’elinizdeki döviz ve altınları bozdurun’ dediğini duyarak kumbarasındaki dolarları alıp babası Sadettin Ersöz’ü yaz kursu çıkışında döviz bürosuna götürdü. Düğünlerde havaya saçılan dolarları biriktiren 8 yaşındaki Güneş Ersöz, Türkiye güçlensin diye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile dolarını bozdurduğunu söyledi. Güneş Ersöz, kumbarasında 23 dolar biriktirdiğini belirterek, “Türkiye’nin güçlenmesi için dolarları bozduruyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberlerde elinizdeki dövizleri bozdurun sözlerini duydum. Babama söyledim. Bugün de kursumdan sonra gelip dolarları bozdurdum. Paramı Türk Lirası olarak biriktirmeye devam edeceğim” dedi.


Baba Sadettin Ersöz kızıyla gurur duyduğunu belirterek, “Haberleri izlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını dinledik. Kızım kumbarasında dolar olduğunu söyledi. Bende ülkem için bozdurmak istiyorum dedi ve bugün ülkemizin geleceği için bozdurduk. Gururluyum” diye konuştu.


Baba kız dövizleri bozdurmasının ardından el ele döviz bürosundan ayrılırken, döviz bürosu yetkilileri günlerdir döviz bozduran vatandaş sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek, “Türk parası yetiştiremiyoruz. Tansiyon bayağı düştü" ifadelerini kullandı.




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