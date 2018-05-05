ABD Adana Konsolosu Specht’ten, Türkiye’ye övgü

Zirve’nin açılışına, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Mardin İl Başkanı Deniz Hitay, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve Uluslararası Genç Liderler ve Girişimcier Federasyonu (JCI) Diyarbakır Başkanı Semih Çetintaş ile üyeler Mustafa Şekercioğlu ve Didem Yaka katıldı.

Bu yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilen zirveye Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yaklaşık 100 civarı orta ve küçük iş sahibi kadın katıldı. Zirvenin aktiviteleri arasında, kadınlara işlerini geliştirmek için somut araçlar veren, kendi topluluklarında lider olmaları için ilham veren ve iş ağlarını genişletmelerine yardımcı olan motivasyon veren konuşmacılar, interaktif eğitimler ve iş ağları kurma fırsatları konusunda sunumlar yaptı.

Açılışta konuşan JCI Türkiye Başkanı Nihal Zoroğlu, JCI’nin Birleşmiş Milletler standartlarında bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bu da bize Birleşmiş Milletler’in çalışıyor olduğu 17 madde üzerinde sorumlu kılıyor. Cinsiyet eşitliği, toplumda istihdam, daha yaşanabilir bir dünya sorumluluğu. Türkiye’ye katacağınız değer için hepinize teşekkür ediyor, Türkiye’yi hep birlikte ayağa kaldırma fırsatı bulacağımıza inanıyorum" dedi.

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, yetenekli ve coşkulu kadınlarla bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi. Specht, "Mardin gibi geniş bir tarih ve mirasa sahip bir şehirde olmaktan da ayrıca çok mutluyum. Bu salondaki kadınların çalışmalarına baktığımda, bu şehrin ve Güneydoğu Bölgesi’nin tamamının çok parlak bir geleceğe sahip olduğunu görebiliyorum. Adana Amerikan Konsolosluğu olarak Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi’ni beş senedir destekliyoruz. Bu zirvenin amacı, sizler gibi iş kadınlarına, ek bilgi, ustalık, ilham ve ağlar oluşturma fırsatlarını sunarak, yatırımlarınızın bir sonraki aşamaya çıkmasına yardımcı olmaktır. Ümidimiz bu konuşmacılar, aktiviteler ve eğitimlerin sizin yeteneklerinizi geliştirmesi, ağınızı genişletmesi ve işinize olan tutkunuzu perçinlemesi” diye konuştu.

Konsolos Specht, konuşmasında Atatürk’ün ’Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur’ sözünü hatırlatarak şunları söyledi:

"Atatürk gibi, kadınların katkısının ilerleme için elzem olduğuna inanıyoruz. Ve kadın girişimcileri desteklemenin yalnızca kadınların iş yapmasına yardımcı olduğu anlamına gelmediğine inanıyoruz. Bu aynı zamanda, kadınların eğitim seviyelerini yükseltmek, cinsiyete dayalı şiddet oranlarını azaltmak, kadınların siyasi katılımını arttırmak ve kadınların önemli liderlik rollerine erişimini sağlamak anlamına da geliyor. Bu, kadınların hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında kendi kaderlerini seçme gücüne sahip olmalarını sağlamakla ilgilidir. Kariyerimde, kadınların hala kendi kaderlerini belirleyemedikleri ve hala sosyal, politik ve ekonomik hayattan dışlandıkları bazı ülkelerde çalıştım. Bu ülkeler kullanılmayan muazzam bir potansiyeli gözden kaçırıyorlar. Ama Türkiye bu değil. Türkiye, kadınları güçlendirmek ve onları yaşamın her alanına dahil etmek için zaten çok fazla şey yapıyor."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.