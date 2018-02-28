Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 14:36

Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

Mardin’in Midyat Erişti İlkokulu öğrencileri, destek için Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri gönderecek.

Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

28 Şubat 2018 14:36


Erişti İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için yazdıkları mektup ve resimleri gönderecek. Okul Müdürü Cüneyt Siber ile öğretmenlerden Şehmus Er ve Emine Şimşek tarafından 24 öğrencisi olan 4 derslikli okulda yapılan çalışmada öğrenciler ailelerinin desteğiyle mektuplar yazdı.


Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıkları dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay “Allah tüm askerlerimizi korusun, Mehmetçiklerimize yardım etsin, onları muzaffer kılarak evlerine dönmeyi nasip etsin. Çocuklarımızı bu konuda hassas olmalarından dolayı yetiştiren öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.


Duygu yüklü mektup yazan 3. sınıf öğrencilerinden Ayşe Şimşek “Mektubumda Allah’ımızın onları korumasını, tüm Mehmetçiklerimizi çok sevdiğimi yazdım ve her zaman onlara dua ettiğimizi yazdım” diye konuştu.


Öğrenciler daha sonra Mehmetçiklere dua etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
11
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç