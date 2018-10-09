İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Oğuzhan İlköğretim Okulu bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Oğuzhan İlköğretim Okulu bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, sabah okula giden öğrenciler, okul avlusundaki ağaçta mahsur kalmış kedi yavrusunu fark etti. Durumun okul idaresi ve öğretmenlere iletilmesinden sonran Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verildi. Okula gelen itfaiye ekipleri kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden alarak sokağa bıraktı. Kedi yavrusunun kurtarılması nedeniyle öğrenciler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.