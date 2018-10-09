Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Oğuzhan İlköğretim Okulu bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah okula giden öğrenciler, okul avlusundaki ağaçta mahsur kalmış kedi yavrusunu fark etti. Durumun okul idaresi ve öğretmenlere iletilmesinden sonran Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verildi. Okula gelen itfaiye ekipleri kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden alarak sokağa bıraktı. Kedi yavrusunun kurtarılması nedeniyle öğrenciler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.