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Ailelere görme tarama çağrısı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü il genelinde görme taraması yaptı.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ailelerin görme tarama çağrısına katılması istendi. Açıklamada, "Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Yenidoğan tarama ve işitme tarama programları, gelişimsel kalça displazisi tarama programı, 0-3 ve 36-48 ay çocuklarda yürütülmekte olan Ulusal Görme Taraması Programı da bu kapsamda yürütülen çalışmalardır. Okul çağı çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama programı da Ulusal Görme Tarama Programına dahil edilmiştir. Bu kapsamda her bebeğin, çocuğun taranması, tarama sonuçlarına göre bebeklerin göz hastalıkları uzmanlarına yönlendirilmelerinin takibi ve programın izleme ve değerlendirilmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilde bu programın uygulayıcıları olacak olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ilde görev yapan tüm göz hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına yönelik de bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi tarama programının etkin ve kapsamlı olması açısından önemlidir. Okul çağı çocuklarında sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama programı Ulusal Görme Tarama Programına dahil edilmiştir. Bu kapsamda ilköğretim 1. sınıfa başlayan çocuklar için görme tarama programı başlatılmış olup bu tarama aile hekimlerince görme muayenesi ve görme keskinliği olarak yapılmaktadır. Tarama sonuçlarına göre risk grubunda görülen çocuklar göz hastalıkları uzmanlarına yönlendirilmektedir. İlköğretim 1. sınıf velilerimizi çocuklarını görme taraması yaptırmak için aile sağlığı merkezlerimize davet ediyoruz” denildi.

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