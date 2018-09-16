Mardin'de Ailesel Akdeniz Ateşi ve Otoenflamatuar Hastalıkları Güneydoğu bölge sempozyumu yapıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir otelde düzenlenen ve Mardin, Batman, Siirt ile Şırnak illerinden doktorların katılımıyla Aile Hekimlerine FMF hastalığını tanıtmak, güncel bilgileri paylaşıp farkındalık oluşturmak ve hastaları uygun şekilde yönlendirmek için düzenlenen sempozyuma Prof. Dr. Ayşe Huri Özdoğan, Prof. Dr. Özgür Kasap Çopur, Doç. Dr. Serdal Uğurlu, Uzman Dr. Kenan Barut ve çok sayıda doktor katıldı.

23 Ocak 2018'de kurulan FMF Ailesel Akdeniz Ateşi ve Romatızmal Hastalıklar ve Dayanışma Derneği'nin çalışmaları neticesinde Dünya Romatoloji haritasında 41. ülke olarak Türk bayrağı ve dernek logosu yer aldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Dr. Safet Yavuz, “Gerekli devlet desteği ve bilincini oluşturmak önemlidir. Türkiye'nin bu konuda çalışmaları dünya literatüründe kaynak kişi olarak bilinen profesör ve doktorlarla işbirliği içindedir. Aile hekimlerimize FMF hastalığını tanıtmak, güncel bilgileri paylaşıp farkındalık oluşturmak ve hastaları uygun şekilde yönlendirmek için bu sempozyumun yeri ve önemi büyüktür. Sempozyumumuzun amacı, hastalarımıza, dayanışma, pozitif sosyal yaşam, aktif iş hayatı sağlamak, gerekli devlet desteği ve bilincini oluşturmak, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe sağlık müdürlükleri ve destek olabilecek sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, konuda uzmanlaşmamış sağlık çalışanlarının bilinçlendirmektir. Dileğimiz, Güneydoğu genelinde Ailesel Akdeniz Ateşi ve Otoenflamatuar Hastalıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından uzman doktorlar sempozyumla ilgili bilgilendirmeler ile sunumlarını yaptı. Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.