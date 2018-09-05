AK Gençlik engelli vatandaşları unutmadı

Büyükgümüş, Mardin’de 87 bin engelli vatandaş için yapılan çalışmaları dinledi.

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ile birlikte Mardin Engelliler Derneği Başkanı Hasan Anuk’u dernek binasında ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’e engelli vatandaşlar için bölgede yapılan çalışmalar anlatıldı. Dernek Başkanı Anuk, Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş’e engelliler tarafından hazırlanan el yapı telkari ay yıldız rozeti taktı. AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, genel başkanlarının Mardin’de engelliler ve alan ziyareti yaparak gençlere verdiği destek için teşekkür ederek Ak Partinin engelli vatandaşların gençlerin daha refah ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için bir çok proje ve çalışma ile her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Engelli vatandaşların topluma kazandırılması yolunda Türkiye’nin dünyada önemli mesafeler kat eden ülkelerin başında geldiğini söyleyen Büyükgümüş, 2005 yılında çıkardıkları engelliler kanunu ile 2010 yılında Anayasa’da yapılan değişikliklerle engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık ilkesini getirdiklerini söyledi. AK Parti, sağlıktan sosyal hayata, eğitimden istihdama, ulaşımdan dini hizmetlere varana kadar yaşamın her alanında engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına politikalar üretti diyen Büyükgümüş, “2001 yılında Genel Başkanımız ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sosyal Politikalar Başkanlığının alt birimi olarak, Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. 81 il ve 970 ilçemizdeki merkezlerimizle engelli vatandaşlarımızın yaşamını daha da kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün Mardin ziyaretimizde yaptığımız temaslarda da yapılan bu çalışmalardan duyulan memnuniyeti dinliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Mardin Engelliler Derneği’ne yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hasan Anuk, dernek bünyesinde kayıtlı bulunan 17 bin engelli üye olduğunu ve Mardin’de 87 bin engelli vatandaşın olduğunu söyledi. Anuk, “Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş’e derneğimize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretle engelli vatandaşlara yapılan pozitif ayrımcılığın heyecanını bizlere yeniden yaşatmış oldu. Mardin’in meşhur gümüş işlemesiyle engelli kardeşlerimizin işlemiş olduğu, bizim de en büyük gümüşümüz olan bayrağımızın sembolü olan ay yıldız rozetimizi hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.