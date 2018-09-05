AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Mardin’de gençlerle buluştu

Büyükgümüş, AK Parti olarak gençlere verdikleri öneme değinerek AK partinin neferleri olarak ilk günkü aşkla çalıştıklarını, gençlerin AK Parti ile birlikte siyasette rol aldığını söyledi.

Gençlerle buluşma programı kapsamında Mardin’e gelen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ve gençlik kolları üyeleri ile Mardin müftülük salonunda düzenlenen programda bir araya geldi. Toplantıda gençlere seslenen Büyükgümüş, bugün parti olarak dünya mazlumlarının adete bir umut olarak baktığı ve burada bir çözüm görmek istediği bir sorumluluğu taşıdıklarını söyledi. Büyükgümüş, böyle bir siyasi hareketin, böyle bir siyasi davanın gençliği olarak çalışmalarını sürdürmek zorunda olduklarını belirterek, genel merkez olarak gençlerle bir dizi buluşma programı organize ettiklerini söyledi. Gençlere büyük önem veren AK Parti’nin önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Büyükgümüş, “Biz her an ilk günkü aşkla çalışmak zorunda olan teşkilatlarız. Bizim Türkiye’de karşılaştığımız sorunlar basit bir siyasi partinin öyle demokratik bir sistem içerisinde çözüm aradığı sorunlar değil. Biz bugün parti olarak dünya mazlumlarının adeta bir umut olarak baktığı ve burada bir çözüm görmek istediği bir sorumluluğu taşıyoruz. Biz böyle bir siyasi hareketin, böyle bir siyasi davanın gençliği olarak çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız” dedi.

2001 yılında kurulan AK Parti’nin 2 yılda bir en adi siyasi oyunlarla indirilmeye çalışıldığını kaydeden Büyükgümüş, AK Partinin tüm oyunlardan güçlenerek çıktığını kaydetti. Büyükgümüş, "İnsanlığın güven adası olan Anadolu topraklarında tek bayrak altında mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Eğer biz bu mücadelede bir olmazsak, iri olmazsak, diri olmazsak, aramıza ayrı gayrı sokarsak bu mücadeleyi kaybederiz. Biz Sultan Alparslan’ın başlattığı bu yolu akamete uğratırız. Bu anlam ve şuurla çalışırken kendimizi son derece donanımlı bir şekilde yetiştirmemiz lazım” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan toplantının ardından Kasımiye Medresesi’nde hafız öğrencilerle bir araya geldi.