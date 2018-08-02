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02 Ağustos 2018 15:01

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresine Mardin’den 100 kişilik ekip

Ankara’da cumartesi günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresine Mardin’den 100 kişilik ekip

02 Ağustos 2018 15:01

Olağan Kongresine Mardin’den 100 kişilik bir ekip katılacak.


AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanlığı, cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Genel Merkez Kadın Kolları 5’inci Olağan Kongresine iki otobüsle katılacak. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple kongreye katılacaklarını AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz kongrenin büyük bir coşkuyla geçeceğini temenni ediyorum. Türkiye’nin 81 ilinden katılacak olan arkadaşlarımız ile kongre coşkusunu yaşamış olacağız. ‘Güçlü Kadın Güçlü Türkiye’ sloganıyla gerçekleştireceğimiz kongrede, kadının ülkemize ve geleceğe yönelik yapmış olduğu güçlü katkıyı bir kez daha gözler önüne sermiş olacağız. Şimdiden kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.



“Yönetimler daha dinamik hale geldi”


AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri de, 81 ilde yerelde yapılan kongrelerle yönetimlerin daha taze, daha dinamik hale geldiğini ifade ederek, “Şimdi sıra işin final kısmına geldi. Mardin olmak üzere AK Parti’nin yapmış olduğu tüm kongreler büyük bir teveccühle tamamlanmıştır. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde de tüm zamanların en büyük katılımını ve coşkusunu bekliyoruz” diye konuştu.




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