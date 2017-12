AK Parti Mardin İl Başkan Vekili Abdulhamit Ete, parti binasında basın açıklaması yaptı. AK Parti’nin şartlar ne olursa olsun kendinden yenilenen ve zemini sağlam kurumsal kimliği sayesinde siyasi çalışmalarını hiç aksatmadan devam ettiren büyük bir oluşum olduğunu belirten Ete, “Parti çalışmalarına hiçbir zaman aksatmadan devam ediyoruz. Yine kaldığımız yerden çalışmalarımızı devam ettirerek ilçelerimizi ve kırsal mahallelerimizi dolaşmaya, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. AK Parti ailesi büyük aile olma hasebiyle gaflete düşme gibi bir hasletin içine asla düşmez. Bu süre zarfında Derik, Mazıdağı, Kızıltepe, Artuklu, Nusaybin, Midyat, Ömerli, Savur ve birçok kırsal mahallelerimize ziyaretler gerçekleştirerek çalışmalarımızı devam ettik. AK Parti kurulduğu günden bu yana hizmet çizgisinden asla taviz vermeden yoluna devam ediyor. AK Parti Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük liderliği ve dik duruşu sayesinde girmiş olduğumuz yeni dönemin geçiş sürecinde bile prensip ve halka hizmetlerinden asla taviz vermemiştir. 16 yıldır AK Parti milletten aldığı güçle, giderek daha da güçlenen teşkilat yapılarıyla hem içerde hem dışarıda ülkesine en iyi şekilde hizmet ediyor. İnşallah önümüzdeki 2019 seçimlerinde de alacağımız büyük desteklerle hizmet yolumuzdan asla kopmayacağız” dedi.

Mardin merkez dahil olmak üzere tüm ilçe ve kırsallarda yapılan yolların gerçek anlamda bir vizyon oluşturduğunu belirten Ete, “AK Parti tüm bu yolları yaparken, gönüllere giden yolları da inşa etmekten geri kalmıyor. Vatandaşlarımıza ulaşmak, onların hanelerine konuk olmak en büyük görevimizdir. İyi ve acı günlerinde yanlarında olmak, sıkıntılarını paylaşmak ve çözüm önerilerini sunmak için tüm azmimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi yarında Mardinimiz ve halkımız için ulaşımdan sağlığa, eğitimden tarıma vb. tüm konularda öncülük yapmanın yanında halkımızın sevgi ve saygısını kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. İlçe atamaları ve kongre süreçlerini tamamlayarak 2019 seçimlerine hazır olan AK Parti Mardin Teşkilatı inşallah bu geçiş dönemini de atlattıktan sonra yoluna daha emin adımlarla devam edecektir. Bizler genel merkezimizin takdir ettiği her konuyu saygıyla karşılayarak, sadece vatandaş ve icraat odaklı çalışıyoruz. Durum ve zaman ne olursa olsun AK teşkilatlar içinde bulunduğu kimliğin hassasiyetini bilerek hareket eden erdemli kişilerdir. Zaten bu nedenle AK Parti her seçim oyunu artıran tek parti konumundadır. Önümüzdeki süreçte Allah ülkemizin başına musallat olan tüm belaları def etsin. Birlik ve bütünlüğümüz her zaman daim olsun. İç ve dış mihraklar ülkemizi yok etmeye milletimizi birbirine kırdırmaya var güçleriyle çalışıyorlar. Bizlerde ümmet olarak tüm bu şer odaklara karşı kardeşliğimizi korumasını bileceğiz” diye konuştu.