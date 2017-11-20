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20 Kasım 2017 18:14

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar istifa etti

AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevini 1 Eylül 2015’ten itibaren yürüten Mehmet Ali Dündar, düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar istifa etti

20 Kasım 2017 18:14


Her türlü terör örgütünün karşında durarak tüm tehditlere rağmen görevi başarıyla sürdürmek için gece gündüz, köy, köy, ve ev, ev gezerek çalıştıklarını kaydeden Dündar, ailesinden ve partililerden helallik alarak partinin önünü açmak üzere görevi bıraktığını dile getirdi.


3 yıl boyunca taşımaktan büyük şeref ve onur duyduğu il başkanlığı görevini emanet olarak görüp, gücünün yettiğince hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Dündar, "Görev yaptığımız süre içinde tarihi olaylara tanıklık ettiğimiz bu süreçte, başta FETÖ olmak üzere bütün kirli oluşumlara karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da kesintisiz devam edecektir. Mücadelemiz kuklalarla değil, kuklacılarla oldu. 1993 yılında başlayan siyasi hayatımın başlangıcı olan bu kutlu davada, hizmet etmeye devam ettim. Bu milletin aziz evladı Cumhurbaşkanımızın bu ihanet yapılanmalarına karşı mücadelesinde de kendisini yalnız bırakmadık” dedi.



"Tüm tehditlere rağmen çalıştık"


Bölgede terör örgütünün büyük acılar yaşattığını belirten Dündar, tüm tehditlere rağmen çalıştıklarını söyledi. Dündar, "Çukur siyasetiyle halkımızın canına kast ettiği, mallarını, evlerini, barklarını başlarına yıktığı sürece rağmen aldığımız bütün tehditlere karşın gezilmedik köy, mahalle, sıkılmadık el, halkımızın acısını ve sevincini paylaşmak için gidilmedik taziye ve düğün bırakmadık” diye konuştu.



"Oy oranlarını artırdık"


1 Eylül 2015 tarihinde, yüzde 19 oy oranıyla devir aldığı partisinin oy oranını kısa bir sürede sahadaki aktif çalışmalarımızla yüzde 29’a yükseltiklerini kaydeden Dündar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"İl başkanlığını herkese açık hale getirerek herkesi kucaklayan bir seçim stratejisi ile en son seçim olan halk oylamasında ise Türkiye’de en fazla oy oranını artıran ilk 10 il sıralamasına girerek oy oranımızı yüzde 41’e çıkardık. Ak Parti yönetim kademelerine teşekkür ediyorum. Eşimden, ailemden ve dava arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Gelinen süreçte teşkilat başkanlığımızın yeni bir değerlendirme yapmasının önünü açmak için yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum."




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