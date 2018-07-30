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30 Temmuz 2018 15:10

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri: ”Turizmin daha da canlanması için elimizden geleni yapacağız”

MARDİN (İHA) – Mardin Müzesini ziyaret eden AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, “AK Parti olarak bu tür kurumlarımızın daha geniş bir yelpazede çalışabilmesi ve Mardin turizminin daha da canlanması adına elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz” dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri: ”Turizmin daha da canlanması için elimizden geleni yapacağız”

30 Temmuz 2018 15:10


AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mardin Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mardin Müzesi’nin geniş faaliyet alanlarına sahip olduğunu görmenin Mardin adına büyük bir şans olduğunu dile getiren İl Başkanı Eri, "Müzenin atölyelerinde uygulamaya konulan çok sayıda faaliyetin yanında, dış mekanlarda da çocuk, genç ve kadınlara yönelik önemli etkinliklere imza atılmaktadır. Burada, daha ilkokul çağındaki çocuklara yönelik ders mahiyetinde öğretilen ebru sanatı, geleneksel faaliyetlerimizin gelecek nesillere taşınmasında önemli rol almaktadır. Lidyalıların kullanmış olduğu yöntemle her gelen ziyaretçinin Artuklu Sikkesi’ni basabildiğini ve en çokta ilgiyi gören ’Dak’ sanatının hala Mardin Müzesi’nde yaşatıldığını bilmek tarihimiz adına büyük bir şans olduğunu söyleyebiliriz. Farklı olarak da Ilısu Barajı kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan ve birçok medeniyete ait para birimlerinin de Mardin Müzesi’nde sergilenmesi ticari anlamdaki faaliyetlerin merkezinde olduğumuzun en büyük göstergesi niteliğindeydi” diye konuştu.



“Her çabayı sarf edeceğiz”


Mardin’in herkesin gelip görmesi gereken nadide şehirlerden biri olduğunu aktaran İl Başkanı Eri, şunları kaydetti:


“Cami ve medreseleriyle, kalesi ve müzesiyle, dört dil ve dini bağrında taşıyan eşsiz konumuyla herkesin gelip görmesi gerektiği nadide şehirlerin başında gelmektedir. Bizler de AK Parti olarak bu tür kurumlarımızın daha geniş bir yelpazede çalışabilmesi ve Mardin turizminin daha da canlanması adına elimizden gelen her çabayı sarf edeceğiz.”




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