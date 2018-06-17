AK Parti Mardin İl Başkanlığında bayramlaşma

gününde bir otelde düzenlediği bayramlaşma programı ile partililerle bir araya geldi.

İl Başkanı Nihat Eri’nin ev sahipliği yaptığı programda yüzlerce partili Mardin il teşkilatı ve adaylarla bayramlaşmak üzere uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramlaşma programına partililerin ve adayların yanı sıra önceki dönem milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ikinci bayramı bir hafta sonra yaşamak istediklerini söyledi. Demir, “Gün seçim günü değil, namustur, bir siyasi partinin, bir ailenin seçilip kaybetme günü değildir, gün ümmeti Muhammedîn haçlılarla girdiği mücadele günüdür. Gün savaş günüdür. Bugün Siyonistlerin, haçlıların coğrafyamızda kiminle uğraştığını bilmeyen yok. Onun için geçmişi kurcalamayalım. Hedefi iyi tespit etmemiz lazım bu aday olmuş bu yönetime girmiş şu olmuş bu olmuş değil. Mesele o mesele değil. Mesele bu ümmetin, bu bölgenin hassasiyetidir. Ayakta durması istikbalidir" dedi.

"Sandıklar açıldığında Mardin kalesine ay yıldızlı bayrağın yanına Ak davasının bayrağını da dikip Filistin’i sevindireceğiz"

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, sandıklar açıldığında Mardin kalesine ay yıldızlı bayrak ile birlikte Ak davanın da bayrağını dikerek Filistin’i sevindireceklerini söyledi. Demir, "Gün çelme takma günü değil. Gün sandıklar açıldığı zaman Mardin kalesine ay yıldızlı bayrağın yanı sıra Ak davanın da bayrağını diktiğimiz zaman sevinecek olan Filistin, Kudüs olacaktır. Gün birlik ve beraberlik olma günüdür. Ben ona kızdım buna kızdım. O aileye kinim var. CHP’ye vereceğim, MHP’ye vereceğim. Sen MHP, CHP’ye, Saadet’e oy verdiğin zaman kime oy verdiğini biliyor musun? Senin oyun çöpe gider çöpe. O partinin burada 55 bin, 60 bin oy alma şansı yok. O oyun yine HDP’ye gidecek. Mardin’in huzurunu bozmaya gidecek” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı kadınlara teşekkür

Programında partililere seslen Nihat Eri; Ramazan boyunca partililerin ve özellikle gençlik ve kadın kollarının alanda yaptıkları çalışmalara teşekkür etti. Erkeklerin kadınlar kadar çalışmadığını belirten Eri, her kapıyı erkeğin çalamayacağını söyledi. Eri, "Toplumumuzun kültür yapısı buna uygun değil. Dolayısı ile kadınlarımızın bu alanda öncü olması normal bir şeydir. Özellikle partili kardeşlerimden daha çok özen göstermelerini istiyorum. Eğer bir davaya inanıyorsak, aramızdaki çekişmeleri, kırgınlıkları rekabeti bir tarafa atmasını bilmeliyiz. Saraçoğlu mahallesinde kardeşlerimize saldırdılar, yaraladılar, Mazidağ’ında, Kızıltepe’de, Yalım’da Dargeçit’te saldırılara uğradık. Onları unutabiliriz. Suruç’ta yakın zamanda kardeşlerimiz saldırıya uğradılar. Milletvekili adayımız İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün bunlar unutulabilir. Aliya İzzetbegoviç diyor ki ’Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır’. Ben hatır koyan gönül koyan liste dolayısı ile yönetim dolayısı ile başka bir şey dolayısı ile geride kalan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen sevgili kardeşlerim yarın hepimizin pişman olacağı bir sonuçla karşılaşmamak için Allah rızası için elinizden geleni yapın. Bu bizim kişisel davamız değildir. Top yekün milletin ve ümmetin davasıdır. 20 Haziran’da 15 Temmuz Şehitler Meydanında Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacağız. Çarşamba günü herkesi mitingimize bekliyoruz. Tüm dostlar, ahbaplar, kardeşler, herkes meydanda yerini almalıdır. Taşıma konusunda bizler sizlere yardımcı olacağız. Köylerden gelişlerde taşıma işinde ve kumanyada ilçe başkanlarımız yardımcı olacak. O gün meydanda olalım. Cumhurbaşkanımızın karşında dimdik duralım” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bayramlaşma programı sona erdi.