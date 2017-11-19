Ak Parti Midyat Gençlik Kolları Gökçe’ye emanet

Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede Gençlik Kolları Başkanlığına Veysel Gökçe getirildi.

Kocatepe İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa MKYK üyesi Muhammed Aksoy, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Avukat B. Melih Güneştan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil Yomak, Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı. Törende konuşma yapan önceki gençlik kolları başkanı Atilla Yarış, "Bugün itibariyle ilçe gençlik kolları başkanlığını en az kendim kadar güvendiğim ve benim eksik bıraktıklarımı tamamlamasını umduğum Veysel kardeşime devrediyorum. Kendisine bu yolculukta başarılar diliyorum" dedi.

Veysel Gökçe ise kendisini bu göreve layık görenleri mahçup etmemek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Kongre dilek ve temennilerle son buldu.