AK Parti Milletvekili Miroğlu Mardin’de temaslarda bulundu

Orhan Miroğlu, göreve gelecek il başkanının Kürt seçmenlerini partiye kazandıracak, birleştirici bir güce sahip olması gerektiğini belirterek, "İl başkanlığı için seçilecek kişinin Kürt, Türk veya Arap kimliğine takılmaması gerekmekte ve Mardin ile bütünleşmelidir" dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, seçim bölgesinde esnafı ziyaret edip, Ak Parti il başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Miroğlu, istifa eden İl Başkanı Mehmet Ali Dündar’ın yerine başkanlık görevine vekaleten atanan AK Parti Mardin İl Başkan Vekili Abdülhamit Ete ve çok sayıda partili ile bir araya geldi. Yeni seçilecek başkanın Kürt seçmenlerini partiye kazandıracak birleştirici bir güce sahip olması gerektiğini dile getiren Miroğlu, il başkanlığı için seçilecek kişinin Kürt, Türk veya Arap kimliğine takılmaması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.

AK Parti’de kongre süreçlerinin işlemeye devam ettiğini belirten İl Başkan Vekili Abdülhamit Ete ise ilçe kongreleri kapsamında 10 ilçeden 8’inin kongre sürecini tamamladıklarını söyledi. Ete, İl Başkanı Mehmet Ali Dündar’ın istifasının ardından başlayan aday başvurusu kapsamında şuana kadar 9 kişinin il başkanlığı adaylığı için başvuru yaptığını da sözlerine ekledi.