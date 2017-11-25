Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 16:13

AK Parti Milletvekili Miroğlu Mardin’de temaslarda bulundu

Seçim bölgesinde bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunan Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti temayül yoklaması öncesinde il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Miroğlu Mardin’de temaslarda bulundu

25 Kasım 2017 16:13

Orhan Miroğlu, göreve gelecek il başkanının Kürt seçmenlerini partiye kazandıracak, birleştirici bir güce sahip olması gerektiğini belirterek, "İl başkanlığı için seçilecek kişinin Kürt, Türk veya Arap kimliğine takılmaması gerekmekte ve Mardin ile bütünleşmelidir" dedi.


AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, seçim bölgesinde esnafı ziyaret edip, Ak Parti il başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Miroğlu, istifa eden İl Başkanı Mehmet Ali Dündar’ın yerine başkanlık görevine vekaleten atanan AK Parti Mardin İl Başkan Vekili Abdülhamit Ete ve çok sayıda partili ile bir araya geldi. Yeni seçilecek başkanın Kürt seçmenlerini partiye kazandıracak birleştirici bir güce sahip olması gerektiğini dile getiren Miroğlu, il başkanlığı için seçilecek kişinin Kürt, Türk veya Arap kimliğine takılmaması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.


AK Parti’de kongre süreçlerinin işlemeye devam ettiğini belirten İl Başkan Vekili Abdülhamit Ete ise ilçe kongreleri kapsamında 10 ilçeden 8’inin kongre sürecini tamamladıklarını söyledi. Ete, İl Başkanı Mehmet Ali Dündar’ın istifasının ardından başlayan aday başvurusu kapsamında şuana kadar 9 kişinin il başkanlığı adaylığı için başvuru yaptığını da sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç