AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu: “Mardin Kalesi turizme açılmalı”

AK Parti tarafından Mardin’de önceki gün düzenlenen “Şehirlerin ekonomik beklentileri” forumunda konuşan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmesi durumunda Türkiye ve dünya turizmi ile kendi sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti. Miroğlu, Mardin’in dünya mirası statüsü kazanmasını hedefleyen UNESCO projesinin katılımcıların oy birliğiyle Mardin Vizyon Projesi olarak belirlendiğini anlattı.

Tarihi Mardin Kalesi’nin en kısa zamanda turizme açılması gerektiğine dikkat çeken Miroğlu, “Kalenin turizme ve halka açılması için henüz Fikri Işık bakanımız Milli Savunma Bakanımız iken konuyu kendisiyle paylaşmıştım, oda talimat vermişti. 1. Cadde’de esnafımızı gezdim, şehrimizi ziyaret etmeye gelen insanların anlayamadığı en önemli şey bu kalenin kapalı olması. Sebebini hakikaten buraya gelenler de soruyor. Ama en çokta Mardinliler sormaya başladı. En son kalenin turizme açılması için gerekli bakanlıklara konu iletildi. Dosyaları hem önceki hem de sonraki Milli Savunma Bakanımıza illettik. Burası tabi, Milli Savunma Bakanlığı’nın alanı olarak görünüyor resmiyette. Kültür Bakanlığımızın burayı talep etmesi lazım, talep etmesinde şöyle bir problem var, buradaki radarın taşınması için bir maliyet gerekiyor. En son Milli Savunma Bakanıyla yaptığımız görüşmede 50 milyon liraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Doğrusunu isterseniz ben bu rakama biraz itiraz ettim, dedim ki, ‘Biz Hasankeyf’i 15 milyona taşıdık nasıl oluyor da bir radara 50 milyon?’ Biraz daha gözden geçirmeyi ve bu işi yapan bir kaç firmayı davet etmeyi teklif ettim. İş şuan o aşamada ama sayın bakanımızın çok ilgilendiğini ifade etmek isterim. Çünkü eğer turizmde bir başlangıç olacaksa bence bu kalenin halka açılması gerekiyor” dedi.

“Yatırımcılara sahip çıkmalıyız”

Miroğlu, yatırımcıların bölgede kalmasını sağlamak için tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, “15 sene de AK Parti’nin bölgedeki yatırımları muazzam. Çünkü batı ve doğu arasındaki biliyorsunuz büyük dengesizlik, büyük eşitsizlikler geldi. Bizim iktidarımızı buldu ve bizim iktidarımız zamanında aslında yapılmayan muazzam işler yapıldı. Yollardan tutun, hastanelere, çeşitli altyapı hizmetlerine varıncaya kadar. Burada ben 15-20 yıllık sürece baktığım zaman bölgede iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi her şeye rağmen, o çatışma ortamının getirdiği zorluklara rağmen bunlara katlanarak bölgede kalan iş adamımızın, bölgede kalmasını sağlayıcı tedbirler almak. Yani insanlar paralarını sermayelerini buradan alıp başka yerlere yatırım yapılabilecek iken gitmeden burada kalmışlarsa bunun bence bir ödülü olmalı. Ödülü olmalı derken tabi pozitif ayrımcılık gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama en çok karşılaştığımız meselelerin başında iş adamlarımızla banka sektörü arasındaki münasebetlerin hiçte iyi temelde gelişmediği gerçeğidir. Bizi ziyaret eden bütün iş adamlarının aynı şekilde talepleri var. Çoğu, vaktiyle aldıkları krediler nedeniyle gerçekten çok zor durumdalar. İstedikleri bir tek şey var, buradaki mal varlıkları İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Mersin’de banka sektörü tarafından değerlendirilen mallar neyse, burada ki mal varlıklarının aynı değeri görmesini istiyorlar. Ama banka sektöründe çalışan arkadaşlarımızın bazı gerekçeler öne sürerek, bölgenin risklerinden söz ederek bu talepleri çoğu zaman karşılamadıklarını görüyoruz” diye konuştu.

“GAP Projesi seçimlerden önce tamamlanmalı”

2015 seçimlerinden sonra halka, GAP’ın en geç 2018’de biteceğini halka vaat ettiklerini anımsatan Miroğlu, şunları kaydetti:

“Sürenin uzamış olduğunu görüyoruz. Halka, evet işte biz bunu 2019 seçimlerinden önce gerçekleştirdik, diyebileceği en önemli projelerimizin başında bence GAP geliyor. 500 kilometrelik bir kanal ağımız var, mümkün olsa şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani bir tek müteahhitte ihale değil ama bunu 50’şer kilometrelik paketler halinde birçok müteahhide verilebilir, çok şükür bölgemizde de ülkemizde de bu işi yapabilecek birçok müteahhit var. İşin süratle tamamlanması bakımından böyle bir şey yapılırsa bence son derece iyi olur.”

“Ortadoğu’nun da cazibe merkezi olmaya adayız”

Mardin’in cazibe merkezi olarak ilan edilmiş bir şehir olduğuna da dikkat çeken Miroğlu, şu ifadelerde bulundu:

“Önümüzdeki yıllarda Ortadoğu’nun da cazibe merkezi bir şehri olamaya adayız. Mardin bu bakımdan hep söylediğimiz gibi stratejik bir önemi olan bir şehrimiz. Sağlık turizminden tutun da, kültür, tarih, inanç turizmine kadar payını alması gereken bir şehir. Turizm ve kültür meselesi bence Mardin’in en öncelikli meselesi. Nevşehir’i yılda 3,5 milyon turist ziyaret ediyor. Biz Mardin’de turizmin talebini karşılayacak 4 tane otel sayamıyoruz. Eğer biz Dara’yı sadece Dara Antik şehrini Dünya’ya ve Türkiye’ye tanıtabilirsek herhalde yılda 1 milyon, 2 milyon, belki başlangıçta bir ama daha sonraki yıllarda katlanarak büyüyecek bir turizm potansiyeline sahip olacağız.”