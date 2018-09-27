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Ak Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'ndan Vali Yaman'a ziyaret

AK Parti 25 ve 26.

dönem Mardin Milletvekili MKYK Üyesi Orhan Miroğlu Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen dönem Mardin Milletvekili MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Vali Mustafa Yaman'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Milletvekili Orhan Miroğlu'na eşi Canan Miroğlu, Artuklu Belediye Meclis üyesi ve İş Adamı Metin Alihansoy, Avukat Olcay Seksizkardeş ve çok sayıda partili eşlik etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Orhan Miroğlu ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden ve nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yaman, nezaket ziyaretinden dolayı Orhan Miroğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. Ak Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve beraberindekiler daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere valilikten ayrıldı.

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