AK Parti’de kongre süreci startı verdi

Dündar, 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türkiye’nin siyasi hayatına giren AK Parti’nin, ülkenin kalkınmışlığına, refah seviyesinin üst sınırlara dayanmasında ve gelişmişlik düzeyinde dünya klasmanında çığır açtığını söyledi.

AK Parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısının ardından bazı açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, içinde Mardin’in de bulunduğu belde, ilçe ve il kongreleri sürecinin 4 Temmuz’dan itibaren start vereceğini belirtti. AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar; “Her kongre yeni bir yapılanmadır. Hedeflerimize doğru ve emin adımlarla çıktığımız bu yolda AK Parti’ye gönül vermiş her insana kapımız açıktır. Yeni bir sürecin başlangıcında, AK Parti hikayesinin devamı olarak daha kucaklayıcı bir perspektifle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye artık kendini aşan bir ülke haline gelmiştir. Her alanda yapılan yenilikler ve yapılanmalar ülkemizi durduramaz bir konuma getirtmiştir. Türkiye’nin ilerleyişinde, bizlerinde içinde bulunduğumuz bu yapının ilelebet devamı için yepyeni bir oluşumun gerçekleşmesi elzemdir. 4 Temmuz’da startının verileceği bu yeni yapılanmanın bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Teşkilatlar içerisinde daha güçlü bir yapılanmanın oluşmasının önünün açılacağı kongre sürecinin startının verildiğini dile getiren İl Başkanı Dündar, “4 Temmuz itibariyle delege seçimlerimizi tamamladıktan sonra Ağustos ayının 19’undan itibaren inşallah 10 ilçemizin kongrelerini başlatacağız. Kasım ayının 12’sine kadar bitirilmesi düşünülen ilçe kongrelerinin ardından il kongresi sürecinin startını da vermiş olacağız. Alacağımız bu yolda Allah yolumuzu ak etsin. İlçe başkanlarımızın ve üyelerimizin yapmış oldukları çabalardan ziyadesiyle memnun kaldık. Bu güne kadar göstermiş oldukları ve bundan sonra ki süreçlerde de gösterecekleri çabalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. AK Parti davası geniş anlamda bitmeyen bir davadır. AK Parti davası bayrak yarışının olduğu ve bayrağı en yükseğe taşımanın uğraşının olduğu, milleti ve ülkesi için çalışan insanların bir arada emek verdiği kutsal bir davadır. Yenilenecek olan bu kadrolarla eminim ki bu bayrak 2019 seçimlerin de en yükseğe ulaşacaktır. Bizler önümüze çıkacak tüm engelleri bertaraf ederek, teşkilatlarımız içerisindeki birlik ve beraberliği sağlayacak güçlü argümanlarla 2019 seçimlerini büyük bir galibiyetle geçeceğimizi umuyorum” diye konuştu.