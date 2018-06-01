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01 Haziran 2018 09:54

AK Parti’den gençlere özel seçim koordinasyon merkezi

AK Parti Mardin il yönetimi ve gençlik kollarınca 24 Haziran seçimlerinde adaylara destek vermek amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atılarak gençlere özel seçim koordinasyon merkezi açıldı.

AK Parti’den gençlere özel seçim koordinasyon merkezi

01 Haziran 2018 09:54


24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi Mardin’de yoğun mesai yapan partiler ve adaylar, il merkezi ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını sürdürüyor. Aday listelerinin açıklanmasının ardından sahada yer alan il yönetimi ve adaylar ilk genç seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Alkış, İl Başkanı Nihat Eri, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ve Mardin adaylarının katılımıyla gerçekleşen açılış, davul zurna eşliğinde gerçekleşti. Basın mensupları ile iftarda bir araya gelen adaylar ve il yönetimi bölgenin nabzını tutan basın mensuplarından kentin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini dinledi.


23 yaşındaki genç aday İbrahim Kösen de gençlerin tezahüratları ile kürsü konuşması yaptı. AK Parti İl Başkanı Eri, bölgede ve Türkiye’de bir ilke imza atan AK Parti Mardin Gençlik Kolları’na teşekkür ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette gençlerin önünü açtığını söyledi.




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