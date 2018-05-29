AK Parti’den Midyat’a çıkarma

İlçedeki çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Eri, 24 Haziran’ın Türkiye’nin ve İslam coğrafyasını etkileyeceğini belirterek, seçimler tempolu bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Kaybedecek bir dakikaların bile olmadığını anlatan Eri, “Bugün burada çeşitli programlar çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde yıllardır köhnemiş zihniyete dur diyen AK Parti’nin icraatlarını ve bundan sonra yapacaklarını anlatarak hafızaları tazelemeye, şekillendirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi tüm dünyada ilk 10’nun arasına katan tek partinin AK Parti olduğunu tüm halkımıza bir kez daha lanse etmeye çalışıyoruz” dedi.

Çeşitli resmi kurum ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini belirten Eri, “Resmi kurumlara yaptığımız tüm ziyaretlerde gördüğümüz en önemli noktanın her şeyin düzgün ve yerinde işlediğiydi. Vatandaşa yapılan hizmetin hızlı ve zamanında ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Midyat ilçemize yapılan yatırımları ve ileriki safhalarda yapılacak faaliyetlerin analizini yaptığımızda gelecek vaat eden bir Midyat ile karşılaştığımızı görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti” diye konuştu.

“AK kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum”

AK Parti Midyat İlçe Kadın Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açışını gerçekleştirdikleri dile getiren İl Başkanı Eri, şunları kaydetti:

“Özellikle kadınlara yönelik olarak faaliyete geçirilen seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirmek, içinde bulunduğumuz koşulların nereden nereye geldiğini anımsatan önemli bir detaydır. AK Parti kurulduğu günden bu yana kadınlarımıza çok önem vererek hemen hemen her alanda söz sahibi olmalarını sağladı. Şu anda gördüğümüz bu coşkulu kalabalık bunu en büyük kanıtıdır. Siyasi ve diğer tüm alanlarda varlığını hissettiren AK kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum. 5 milyon üyesiyle AK Parti teşkilatlarının bel kemiği haline gelen kadınlarımız 24 Haziran seçimlerinde de en büyük destekçilerimiz olacaklardır. Bu duygularla AK Parti Midyat İlçe Kadın Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Midyat ilçemize ve Midyatlı kadınlarımıza hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum.”