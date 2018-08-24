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24 Ağustos 2018 15:00

AK Parti’li eski vekilin acı günü

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin babası Hacı Şehmus Çelebi hayatını kaybetti.

AK Parti’li eski vekilin acı günü

24 Ağustos 2018 15:00


AK Parti’den 21’inci dönem Mardin Milletvekili olan Süleyman Çelebi’nin 96 yaşındaki babası Şehmus Çelebi evinde uyuduğu sırada hayatını kaybetti. Çelebi’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları eve akın etti. Çelebi’nin evinden alınan naaşı, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde uzun araç kuyrukları oluştu.


Aile, cenazenin defnedilmesinin ardından Seyitler Mahallesi’nde bulunan Hacı Kasım Altunkaya Taziye Evi’nde taziyeleri kabul etti.




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