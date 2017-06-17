AK Partili Miroğlu: "CHP adalet duygusunu istismar ediyor"

Gündemi değerlendiren Miroğlu, "CHP adalet duygusunu istismar ediyor" dedi.

İftara, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve Süryani cemaatti mensupları vatandaşlar katıldı. Milletvekili Miroğlu, bir düğün salonunda verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Mardin’de her gece dışarı çıktığını ve artık huzurun Mardin sokaklarına geldiğini söyledi.

"Mardin’in turizm potansiyelini yükseltmemiz lazım"

Mardin’de yaşanan huzurun çok güzel olduğunu ifade eden Miroğlu, "Mardin için huzur yakalandı. Fakat bu yeterli değil, henüz Mardin’in sahip olduğu turizm bakımından potansiyelin yüzde 5’ni veya 10’nu kullanabildiği kanaatinde değilim. Mardin kalesinin turizme açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bütün enerjimizi siyasetten uzakta Mardin’in turizm potansiyeline yönlendirmemiz lazım" dedi.

"HDP’nin mahkemelerde sürünmesini istemeyiz"

HDP’nin oturup ciddi bir muhasebe yapması gerektiğini dile getiren Miroğlu, 2019 seçimlerinin yaklaştığını ve tüm siyasi partilerin buna göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Miroğlu, "Bu parti bölgemizde şu ve ya bu biçimde oy alan bir parti. Onun mahkemelerde sürünmesini hiçbir şekilde istemeyiz. Doğru dürüst siyaset yapmasını istiyoruz. Şiddete ve teröre karşı açık bir tutum almasını bir Mardinli olarak çok isterim" diye konuştu.

"CHP adalet duygusunu istismar ediyor"

CHP’nin yürüyüşü ile ilgili açıklama yapan Miroğlu, "Uzun süredir toplu davaları takip ediyorum. Hafifletici sebepler de göz önünde bulundurularak müebbet hapis cezası 25 yıla indirilmiş. ’Biz bu kararı tanımıyoruz adalet istiyoruz’ demek insanların adalet duygularını istismar etmektir. Bizim adalet duygularımız çok şükür çok sağlamdır. Bu tür yürüyüşlerle sarılacak gibi de görünmüyor" şeklinde konuştu.