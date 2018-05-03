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03 Mayıs 2018 15:40

AK Parti’ye Mardin’de 92 başvuru

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, kentte milletvekilli aday adaylığı için 92 başvuru aldıklarını belirtti.

AK Parti’ye Mardin’de 92 başvuru

03 Mayıs 2018 15:40


AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, milletvekili aday adaylığı başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Eri, şuana kadar 92 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti. Cumartesi günü temayül yoklamasının yapılacağını anlatan Eri, “Ancak mevcut milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile MKYK üyemiz Zeynep Alkış temayül yoklamasına katılmayacak. Onların değerlendirmesini genel merkez yapacaktır” dedi.


18-25 aralığında 7 başvuru aldıklarını anlatan Eri, “26-35 yaş aralığında 11, 36-45 yaş aralığında 30, 46-55 yaş aralığında 56, bunun üzerinde ise 14 başvuru aldık. Yaş ortalaması 44,1. Bu süreçte 18 yaşındaki kardeşlerimiz var. Hatta bunlardan bir tanesi başvuru günü 18 yaşına basmıştı. Bu da gençlerin AK Parti’ye ilgi duyduğunu ve AK Parti’de siyaset yapmak istediğini gösteriyor. 3 engelli aday adayımız var. Meslek gurupları olarak ise, akademisyen, avukat, çiftçi, tekniker, emekli, esnaf, gazeteci, iş adamı ve sanayici, müdür, mühendis, mali müşavir ve öğrenci var” diye konuştu.




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