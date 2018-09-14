Amerika'nın Adana Konsolosu Alejandro Baez Mardin'e geldi

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, bir heyetle birlikte bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etmek için Mardin'e geldi.

Mardin'e gelen, ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan'ı ziyaret etti. Duyan, Organize Sanayi Bölgesinden, Irak üzerinden Ortadoğu ülkelerine ticaret yapıldığın söyledi. URGE projesi kapsamında Amerika'da OSB'deki ürünlerin tanıtımını yapıldığını ifade eden Duyan, sanayici ve işadamlarına vize kolaylığı sağlanmasını istedi. Amerika ve Türkiye arasında yaşanan anlaşmazlığın giderilmesi için barışçıl yönde adım atılmasının iki müttefik ülkenin yararına olacağını aktaran Duyan, “Sanayiciler olarak ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesinden yanayız. İki müttefik ülkenin sorunları en kısa sürede barışçıl yollarla çözmesi, iki ülkenin yararına olacağını düşünüyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde Çin, Almanya, Iraklı, Suriyeli yatırımcılarla ortak yatırımlarımız var. Amerikalı yatırımcıları da Mardin Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmaya davet ediyoruz. Mardin orta doğuya acılan önemli bir kapı ve stratejik bir köprü. Mardin un ihracatında Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin un ihracatının yüzde 33 ünü karşılıyoruz. İkinci OSB yakın zamanda devreye girecek. Mardin hem bölge, hem ülke acısından önemli bir konumdadır” dedi.