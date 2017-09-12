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12 Eylül 2017 15:56

Ankara’daki kazada hayatını kaybeden şoför Midyat’ta toprağa verildi

Ankara’da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Bilal Yeşilmen’in cenazesi, memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

Ankara’daki kazada hayatını kaybeden şoför Midyat’ta toprağa verildi

12 Eylül 2017 15:56


Mardin’den Ankara’ya giden Bilal Yeşilmen (32) yönetimindeki 73DZ 935 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Gölbaşı Vilayetler Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Metin Kantik yönetimindeki 73 FE 33 plakalı mısır yüklü tıra çarpmıştı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otobüs sürücüsü Bilal Yeşilmen, muavini Veysel Yeşilmen ve Mehmet Şirin İnci isimli yolcu hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu da yaralanmıştı.


Hayatını kaybeden Midyat nüfusuna kayıtlı otobüs sürücüsü Yeşilmen’in cenazesi, Ankara’daki işlemlerinin ardından ilçeye getirildi. Cenaze, Ortaçarşı Mahallesi Hacı Ebuzeyt Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kıble Asri Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.


İlçe Müftüsü İdris Yıldırım, “Allah rahmet eylesin, hakikaten içimiz yandı bu kazayla. Otobüs Ankara’da kaza yaptı. Allah ona da diğer iki kişiye de rahmet etsin. Bu kazalar aniden olunca içimiz yanıyor. Allah’tan dileğimiz bu şekilde acı göstermesin. Allah ailesine, anne ve babasına sabır versin” dedi.




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