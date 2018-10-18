AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Ahmet Türk'ü ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 2018 Türkiye raporunun hazırlanması çerçevesinde görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti. Türk ile Mardin'de bir konakta görüşen Piri, Ankara ve Diyarbakır'daki ziyaretlerinin ardından Mardin'e geldiğini belirterek, “AP'nin Türkiye üzerindeki raporu hazırlamadan önce hem hükümet yetkilileri ile hem de muhalefet parti temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyorum. STK'lar ve vatandaşların genel siyasi durum hakkında görüşlerini nedir bunları araştırıyorum. Ne yazık ki Mardin'i gezebilmek için yarım saatim bulunuyordu ve bir gece kalacak olmamdan üzüntü duyuyorum” dedi.