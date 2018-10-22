Arazilerini satıp futbol takımı kurdular

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Fahrettin ve Yusuf Işık adlı iki kardeş, kendilerine ait 10 dönüm araziyi satarak, futbol kulübü kurdu. Işık kardeşlerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla kurduğu kulüp, 6 maçta 6 galibiyet aldı.

Kızıltepeli Fahrettin ve Yusuf Işık adlı iki kardeş, ilçede gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla kendilerine ait 10 dönüm araziyi satarak, futbol kulübü kurdu. Işık kardeşlerin, Kızıltepe 47 Spor adını verdikleri kulüp, Mardin 2. Amatör Lig'de çıktığı 6 karşılaşmanın 6'sından da galibiyetle ayrıldı.

Kulüp Başkanı Fahrettin Işık, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla futbol takımı kurduklarını belirterek, “Kendi imkanlarımla bu takımı kurdum. Arsamı sattım, emeğimi ve çocuklarımın emeğini bu takıma verdim. Takım ile 24 saat beraberim. Amacımız futboldur, çocukları yetiştirmektir. Çocukları kahve köşelerinden çıkartmaktır. Çocukları kumar ve uyuşturucu gibi pis yollardan uzaklaştırmaktır” dedi.

Takımın yöneticisi Yusuf Işık ise, “Babamızın mirasını sattık, takıma hibe ettik. 10 dönüm sattık. 206 tane lisanslı futbolcumuz var. Gençlerin önünü açıyoruz. Bizim amacımız futbol. Kendi imkanlarımızla deplasmanlara gidiyoruz. Haftada 3 gün gençleri servis tutarak sahaya getirip götürüyoruz” diye konuştu.