Arızayı onarmaya gittiler canlarını zor kurtardılar

Trafo sahipleri tarafından ayrıca darp edilen 2 şirket çalışanı, canlarını zor kurtarırken, jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. isimli çiftçinin kayıtlı trafosunda ortaya çıkan arızayı gidermeye giden Dicle Elektrik Dağıtım Tarımsal Sulama Birimi çalışanlarından H.A. ve S.B. önce muhtara giderek geliş amaçlarını iletti. Muhtarın görevlendirdiği bir şahsın refakatinde söz konusu tarlaya giden arıza ekibi, akımı kestikten sonra trafoda çalışmaya başladı. Bu sırada gelen ve tarla sahibinin yakınları olduğu öğrenilen 3 kişi, ekipteki görevliler direk üzerinde çalışanlara küfür edip, ölümle tehdit etti. Bununla da yetinmeyen şahıslar, şalteri kaldırarak üzerinde ekibin çalıştığı direkteki trafoya elektrik akımı verdi. Çalışanların hayatını ciddi biçimde tehlikeye sokan bu eylemin ardından söz konusu 3 kişi, Dicle Elektrik Dağıtım çalışanı H.A. ve S.B.’yi darp etti. Yaşananlar üzerine mahalle muhtarının ekiplere refakat etmesi için gönderdiği şahıs, araya girdi ve saldırganların elinden kurtardığı 2 çalışanı muhtarın evine götürdü. Ekipler burada beklerken, köylüler Dicle Elektrik çalışanlarını "Kaçın, silahlanmış geliyorlar’’ diyerek uyardı. Bunun üzerine H.A. ve S.B. araçlarına binerek buradan hızla uzaklaşmaya başladı. Ancak ellerinde silahlarla gelen kişiler, hızla giden aracın arkasından art arda ateş etmeye başladı. Büyük bir şans sonucu araçta bulunan Dicle Elektrik Dağıtım çalışanları kurşunlara hedef olmazken, araca arkadan 3 mermi isabet etti. Saldırganlar Dicle Elektrik ekiplerini bir süre başka bir araçla takip etti. Saldırganları atlatmayı başaran H.A. ve S.B. hastanedeki tedavilerinin ardından aldıkları adli rapor ile jandarmaya başvurdu. Jandarma da olay yeri incelemesinin ardından, E.B., E.B. ve Y.B. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Sanıkların bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Borçtan dolayı icralık olmuş

Öte yandan, Sarıca Mahallesindeki olayın yaşandığı trafonun sahibi olan Y.B.’nin 2013 ve 2015 yıllarına ait yaklaşık 250 bin liralık borcu bulunduğu ve bu borçtan dolayı icralık olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin kayıt dışı olarak kullandığı bir trafosunun daha bulunduğunun belirlendiği, enerji şirketi tarafından Ağustos 2016’da yerinde abonelik verilmesine rağmen abone bedellerini de ödenmediği tespit edildi.