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09 Haziran 2018 13:51

Artuklu belediyesi bayram öncesi denetimleri sıkılaştırdı

Mardin’in Artuklu ilçesinde ramazan bayramı öncesi zabıta denetimleri sıkılaştırıldı.

Artuklu belediyesi bayram öncesi denetimleri sıkılaştırdı

09 Haziran 2018 13:51


Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte Mardin’de bulunan tatlıcı, pastane, kafeler denetlendi. Üretim ve satışın yapıldığı işletmelerde gerçekleşen denetimlerde hijyen ve halkın sağlığı ön planda tutuldu. Artuklu belediyesi zabıta müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden unsurları engellemek ve toplumsal huzuru temin edebilmek amacıyla denetimlerini titizlikle sürdürürken iş yerlerinde hijyen, satışa sunum, resmi evraklar denetimlerde tek tek incelendi. Denetimlerin artırılarak süreceği öğrenildi.




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