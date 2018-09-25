Artuklu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerden Karademir'e 8 bin 550 metrekare parke taşı döşedi.

Artuklu Belediyesi mahallelerin güzelleşmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaşanılabilir daha güzel bir Artuklu için tüm mahallelerde alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışma yapan belediye ekipleri, yolların ve kaldırımların güzelleşmesi adına da projelerini sürdürüyor. Artuklu'nun birçok kırsal mahallesini hizmetle tanıştıran belediye son olarak yazın 200 nüfusa ulaşan kışın nüfusu 50'ye kadar düşen Karademir Mahallesi'nde de yol sorununu bitirdi.

İlçe merkezine uzak konumda bulunan kırsal mahallelerin birçoğunda kötü yol çilesi yüzünden yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırdıklarını ifade eden Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Öyle mahallelerimiz var ki daha önce belediye hizmetleriyle hiç tanışmamış. Öyle ki belediye araçlarımız bu mahallelere gittiğinde mahalle sakinleri araçlara hayretle bakıyor, ilk kez belediye ekipleri mahallemize geldi diyor. Karademir Mahallemizde bu mahallelerimizden bir tanesi. Nüfusu az olduğu için hizmet götürülmemiş, öncelik tanınmamış bu mahallemizde yürüttüğümüz yol çalışmalarımız tamamlandı. Bir tek hanenin dahi olduğu mahallemiz belediyemizin tüm imkanlarından faydalanacaktır. Yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur problemiyle karşı karşıya kalan, arabaların ilerlemesi neredeyse imkansız hale gelmiş bu mahallemize toplam 8 bin 550 metrekare parke taşı döşeme çalışması yaparak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Hizmetlerimiz devam edecek” dedi.