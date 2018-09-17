Artuklu belediyesi okul boyadı

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi, ilçede bulunan Tutaşı İlkokulunun duvarlarını boyadı.

Artuklu Belediyesi, eğitim ve öğretimin kalitesinin artması için bugüne kadar okullara birçok farklı konuda destek sağlayarak, en son Tutaşı İlkokulu'nun boyama işlemini sağladı. Yapılan çalışmayla okul daha da güzelleşti. Konu hakkında bilgi veren Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “İlimizde eğitim ve öğretimin iyi yerlerde olması için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Devletimizin bize belediye görevini vermesinin akabinde ilçemiz sınırları içinde durmaksızın çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin istediği bir Artuklu'yu inşa etmek adına sürekli sahadayız. Aynı zamanda vatandaşlarımız ile sık sık bir araya geliyor ve sorunları onlardan dinleyerek çözüm buluyoruz. İlçemizde eğitim ve öğretimin gelişmesini de önemsiyoruz. Bu nedenle bizlere gelen talepleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Eğitime destekler sürüyor

Okulların fiziki iyileştirmeleri için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Öztürk, “İlçemizde geçtiğimiz yıl okullarımızda çeşitli çalışmalar yapmıştık. Eğitim yuvalarımızın kütüphanelerinden spor alanlarına kadar belediyemiz desteklerini vermişti. Bu yıl da destek vermeye devam ediyoruz. Son olarak Tutaşı İlkokulumuzun bina boyasını yaptık. Okulumuz şimdi daha güzel bir hale geldi. Öğrencilerimiz de okulun ilk gününde güzel bir sürprizle karşılanmış oldu. Buna benzer çalışmalarınız aralıksız devam edecek” diye konuştu.